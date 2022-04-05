За минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области
Фото: за минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области (Getty Images)
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Луганской области. Только за минувшие сутки более 50 раз открыли огонь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
В течение 4 апреля, российские оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области.
Захватчики открывали огонь по:
- Северодонецку;
- Лисичанске;
- Рубежном;
- Кременной;
- Попасной;
- Горном;
- Золотом;
- Новодружеске;
"В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", - пишет Гайдай.
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