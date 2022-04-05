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За минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области

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Вторник 05 апреля 2022 17:27
За минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области Фото: за минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Луганской области. Только за минувшие сутки более 50 раз открыли огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

В течение 4 апреля, российские оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области.

Захватчики открывали огонь по:

  • Северодонецку;
  • Лисичанске;
  • Рубежном;
  • Кременной;
  • Попасной;
  • Горном;
  • Золотом;
  • Новодружеске;

"В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", - пишет Гайдай.

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