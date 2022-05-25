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Оккупанты стягивают силы в Луганской области c нескольких направлений, - ISW

Новина українською →
Луганская область, Среда 25 мая 2022 07:14
Оккупанты стягивают силы в Луганской области c нескольких направлений, - ISW Фото: оккупанты стягивают силы в Луганской области c нескольких направлений (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Россияне направляют большое количество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области. Силы стягивают с нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне оттягивают необходимые ресурсы от Изюма, Харькова, Донецка и Запорожья.

Российские силы, вероятно, пытаются одновременно окружить несколько небольших ячеек украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и в Авдеевке.

Российские войска на прошлой неделе продвигались вперед больше, чем в течение оставшегося мая, но эти продвижения остаются медленными, ограничиваются меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с обороной украинцев.

ISW отмечает, что эти достижения россиян не являются большим прорывом.

Кроме того, российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они окружат Северодонецк (а также другие крупные города, такие как Бахмут).

Напомним, ранее стало известно, что Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской громаде.

Также мы писали, что российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.

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