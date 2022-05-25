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Окупанти стягують сили в Луганській області з декількох напрямків, - ISW

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Луганська область, Середа 25 травня 2022 07:14
Окупанти стягують сили в Луганській області з декількох напрямків, - ISW Фото: окупанти стягують сили в Луганській області з декількох напрямків (facebook. com. mod.mil. rus)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни направляють велику кількість своїх військ, артилерії та авіації для боїв у Луганській області. Сили стягують з декількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни відтягують необхідні ресурси від Ізюма, Харкова, Донецька та Запоріжжя.

Російські сили, ймовірно, намагаються одночасно оточити кілька невеликих осередків українських сил в Донецькій і Луганській областях: ширший район Сєвєродонецька (включаючи Рубіжне і Лисичанськ), Бахмут-Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної) і в Авдіївці.

Російські війська минулого тижня просувалися вперед більше, ніж протягом травня, що залишився, але ці просування залишаються повільними, обмежуються меншими цілями, ніж припускав Кремль, і стикаються з обороною українців.

ISW зазначає, що ці досягнення росіян не є великим проривом.

Крім того, російські війська, ймовірно, зіткнуться з затяжними міськими боями, якщо вони оточать Сєвєродонецьк (а також інші великі міста, такі як Бахмут).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація в гірській громаді.

Також ми писали, що російська армія не залишає спроб прорватися на Донецькому напрямку і вийти на адміністративні кордони Луганської області. Зараз загострилися бойові дії в районі Бахмута.

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