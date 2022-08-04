Оккупанты строят планы "восстановления Мариуполя" за 42 года

Россия нарисовала "концепцию восстановления" разрушенного оккупантами Мариуполя. Готовят полную интеграцию города с "ДНР".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.
Как отмечает разведка "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" разработало план под названием "концепция мастер-плана развития города Мариуполь".
"В нем оккупанты изложили собственное видение будущего украинского города. Ее суть - полная интеграция Мариуполя с так называемой "ДНР", с перспективой присоединения к России", - добавляет разведка.
Оккупанты надеются, что после российской агрессии, уже к 2025 году население Мариуполя "вырастет" до 200 тысяч.
"В дальнейшем в течение нескольких лет, в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура", - пишет разведка.
Также оккупанты посвятили отдельный раздел металлургическому комбинату "Азовсталь". Для него определены несколько сценариев:
На реализацию проекта Россия отводит от 8 до 42 лет.
"Расходы - более 60 миллиардов российских рублей", - пишет разведка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "план" Кремля по "восстановлению" Мариуполя якобы должен пройти в три этапа - до конца 2022 года, с 2023-го по 2025-й и до 2040 года.
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