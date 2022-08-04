Окупанти будують плани "відновлення Маріуполя" за 42 роки

Як відзначає розвідка "Міністерство будівництва і житлово-комунального господарства РФ" розробило план під назвою "концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь".

"В ньому окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Її суть - повна інтеграція Маріуполя з так званою "ДНР", з перспективою приєднання до Росії", - додає розвідка.

Окупанти сподіваються, що після російської агресії, вже до 2025 року населення Маріуполя "зросте" до 200 тисяч.

"Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура", - пише розвідка.

Також окупанти присвятили окремий розділ металургійному комбінату "Азовсталь". Для нього визначені кілька сценаріїв:

заповнення підземної частини заводу сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь;

створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

На реалізацію проєкту Росія відводить від 8 до 42 років.

"Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів", - пише розвідка.