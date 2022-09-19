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Оккупанты строят переправы возле Каховской ГЭС: снимки спутника

Фото: появились спутниковые снимки построенной россиянами переправы у Каховской ГЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска возле Каховской ГЭС в Херсонской области пытаются восстановить переправы. Спутник Planet Labs зафиксировал попытку оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Спутник сделал снимки 2, 16 и 18 сентября. С начала месяца оккупанты построили несколько небольших переправ и попытались восстановить мост, поврежденный ударами ВСУ.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты затопили в Днепре возле ГЭС 9 вагонов, чтобы обеспечить себе путь отступления. На снимке от 16 сентября можно увидеть это место. На фото от 2 сентября его не видно.

Уже 18 сентября спутник зафиксировал, что у моста, где затопили вагоны, появилась насыпь. Установить, что это за смесь - пока не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усиливают охрану в Херсонской области, поэтому запретили жителям подходить к переправам.

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