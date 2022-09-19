Оккупанты строят переправы возле Каховской ГЭС: снимки спутника

Спутник сделал снимки 2, 16 и 18 сентября. С начала месяца оккупанты построили несколько небольших переправ и попытались восстановить мост, поврежденный ударами ВСУ.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты затопили в Днепре возле ГЭС 9 вагонов, чтобы обеспечить себе путь отступления. На снимке от 16 сентября можно увидеть это место. На фото от 2 сентября его не видно.

Уже 18 сентября спутник зафиксировал, что у моста, где затопили вагоны, появилась насыпь. Установить, что это за смесь - пока не удалось.