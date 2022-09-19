RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти будують переправи біля Каховської ГЕС: знімки супутника

Фото: з'явилися супутникові знімки збудованої росіянами переправи біля Каховської ГЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська біля Каховської ГЕС у Херсонській області намагаються відбудувати переправи. Супутник Planet Labs зафіксував спробу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Супутник зробив знімки 2, 16 та 18 вересня. Від початку місяця окупанти збудували декілька невеликих переправ та спробували відновити міст, який був пошкоджений ударами ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти затопили у Дніпрі біля ГЕС 9 вагонів, аби забезпечити собі шлях відступу. На знімку від 16 вересня можна побачити те місце. На фото від 2 вересня його не помітно.

Уже 18 вересня супутник зафіксував, що біля мосту, де затопили вагони, з'явився насип. Встановити, що це за суміш - поки не вдалось.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти посилюють охорону у Херсонській області, тому заборонили жителям підходити до переправ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Окуповані територіїХерсонская областьВійна в Україні