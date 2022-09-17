Готовят пути отступления. Россияне хотят возвести понтон возле Каховской ГЭС, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

В Генштабе напомнили, что все мосты через Днепр на Херсонском направлении были выведены из строя после атак украинских военных.

"Поэтому оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили девять вагонов", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на временно неподконтрольных Киеву территориях Херсонской области оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей совершать расчеты в российских рублях. В случае отказа сотрудничать бизнес угрожают отобрать.