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Готовят пути отступления. Россияне хотят возвести понтон возле Каховской ГЭС, - Генштаб

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 18:38
Готовят пути отступления. Россияне хотят возвести понтон возле Каховской ГЭС, - Генштаб Фото: россияне готовят пути отступления в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начинают готовить пути отступления в Херсонской области. Они хотят возвести временный мост возле Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В Генштабе напомнили, что все мосты через Днепр на Херсонском направлении были выведены из строя после атак украинских военных.

"Поэтому оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили девять вагонов", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что на временно неподконтрольных Киеву территориях Херсонской области оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей совершать расчеты в российских рублях. В случае отказа сотрудничать бизнес угрожают отобрать.

Напомним, 8 сентября стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары по двум понтонным мостам россиян в Херсонской области.

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