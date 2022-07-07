Оккупанты стремительно теряют склады боеприпасов: сколько ВСУ уничтожили за неделю

В списке из 11 пунктов четыре приходятся на склады боеприпасов, остальные на российские базы и инфраструктуру.

Взрывы происходили на оккупированных частях 5 областей: Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской.

С 28 июня по 6 июля произошло 11 ударов:

Херсонская область - по двум складам в Херсоне и Новой Каховке;

Харьковская область - по точке в Большом Бурлуке;

Луганская область - по трем точкам в Кадиевке, Попасной, Перевальске;

Донецкая область – по трем точкам в Макеевке, Донецке, Снежном;

Запорожская область – по двум точкам в Мелитополе.

В 75-85 км от условных позиций ВСУ расположены два населенных пункта: Мелитополь, где уничтожена одна из четырех баз армии РФ, и Снежное, где горел склад боеприпасов. На это расстояние вполне могут дострелить ракетные установки HIMARS, работу которых продемонстрировал Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, которым россияне перегоняли склады с оружием.

Кроме того, американские HIMARS отработали по позициям оккупантов на Запорожском направлении.

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