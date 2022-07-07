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Окупанти стрімко втрачають склади боєприпасів: скільки ЗСУ знищили за тиждень

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Четвер 07 липня 2022 02:08
Окупанти стрімко втрачають склади боєприпасів: скільки ЗСУ знищили за тиждень Фото: окупанти стрімко втрачають склади боєприпасів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

З кінця червня у російських військових в Україні майже щодня горять бази і склади боєприпасів, опублікована карта втрат окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

У списку з 11 пунктів чотири припадають на склади боєприпасів, решта на російські бази та інфраструктуру.

Вибухи відбувалися на окупованих частинах 5 областей: Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської.

З 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів:

  • Херсонська область - по двох складах у Херсоні та Новій Каховці;

  • Харківська область - по точці у Великому Бурлуці;

  • Луганська область - по трьох точках в Кадіївці, Попасній, Перевальську;

  • Донецька область - по трьох точках в Макіївці, Донецьку, Сніжному;

  • Запорізька область - по двох точках у Мелітополі.

В 75-85 км від умовних позицій ЗСУ розташовані два населених пункти: Мелітополь, де знищена одна з чотирьох баз армії РФ, і Сніжне, де горів склад боєприпасів. На цю відстань цілком можуть дострелити ракетні установки HIMARS, роботу яких продемонстрував Генштаб ЗСУ.

Окупанти стрімко втрачають склади боєприпасів: скільки ЗСУ знищили за тиждень

Нагадаємо, раніше під Мелітополем підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли склади зі зброєю.

Крім того, американські HIMARS відпрацювали по позиціях окупантів на запорізькому напрямку.

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