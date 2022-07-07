Окупанти стрімко втрачають склади боєприпасів: скільки ЗСУ знищили за тиждень

У списку з 11 пунктів чотири припадають на склади боєприпасів, решта на російські бази та інфраструктуру.

Вибухи відбувалися на окупованих частинах 5 областей: Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської.

З 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів:

Херсонська область - по двох складах у Херсоні та Новій Каховці;

Харківська область - по точці у Великому Бурлуці;

Луганська область - по трьох точках в Кадіївці, Попасній, Перевальську;

Донецька область - по трьох точках в Макіївці, Донецьку, Сніжному;

Запорізька область - по двох точках у Мелітополі.

В 75-85 км від умовних позицій ЗСУ розташовані два населених пункти: Мелітополь, де знищена одна з чотирьох баз армії РФ, і Сніжне, де горів склад боєприпасів. На цю відстань цілком можуть дострелити ракетні установки HIMARS, роботу яких продемонстрував Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше під Мелітополем підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли склади зі зброєю.

Крім того, американські HIMARS відпрацювали по позиціях окупантів на запорізькому напрямку.

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