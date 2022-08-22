Окупанти з боку Бєлгорода вдарили по Харкову: Терехов розповів про руйнування

Російські окупанти 22 серпня завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки ворога є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

За словами міського голови, була невелика пожежа. Однак інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Мер зазначив, що загарбники продовжили "свою практику нічних обстрілів".

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня в Харкові було чутно звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

До слова, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Терехов заявляв про 3 прильоти.

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