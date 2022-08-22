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Окупанти з боку Бєлгорода вдарили по Харкову: Терехов розповів про руйнування

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Харків, Понеділок 22 серпня 2022 06:41
Окупанти з боку Бєлгорода вдарили по Харкову: Терехов розповів про руйнування Фото: Окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 22 серпня завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки ворога є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, що загарбники продовжили "свою практику нічних обстрілів".

"О 02:49 ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю", - розповів Терехов.

За словами міського голови, була невелика пожежа. Однак інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня в Харкові було чутно звуки вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

До слова, ввечері 21 серпня окупанти обстріляли Київський район Харкова. Терехов заявляв про 3 прильоти.

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