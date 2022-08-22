В Николаеве и Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Фото: В Николаеве и Харькове прогремели взрывы (Getty Images)

В Николаеве и Харькове в ночь на 22 августа были слышны звуки взрывов. В городах объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильное.

"В Николаеве и Харькове прогремели взрывы", - отметили журналисты. Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности. Выходить из хранилищ можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.