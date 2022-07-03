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Оккупанты скопились в центре Херсона: готовятся к наступлению ВСУ

Фото: оккупанты скопились в центре Херсона: готовятся к наступлению ВСУ (Getty Images )
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные скопились в центре Херсона и готовятся к наступлению украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Отмечается, что в Верхний Рогачик зашло большое количество российской техники. Оккупанты поселились в центре - в здании полиции, суда и многих других домах.

Подобная ситуация наблюдается в разных населенных пунктах Херсонской области.

"Также оккупанты скопились и в центре Херсона - по проспекту Ушакова и в районе улиц Театральной и Пилипа Орлика. Обыскивают выборочно прохожих", - написал Братчук.

Так, он отмечает, что оккупанты готовятся к наступлению украинских войск.

Кроме этого, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в Facebook отмечает, что российские военные захватили общежития Херсонского государственного университета. По его словам, студентов и аспирантов, которые там проживали, выгнали на улицу.

Он отмечает, что оккупанты готовятся заселить в помещения российских военных и гражданских.

Напомним, высокопоставленные чиновники США считают, что России не хватает сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области.

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ХерсонВойна России против Украины