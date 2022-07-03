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Окупанти скупчились у центрі Херсона: готуються до наступу ЗСУ

Фото: окупанти скупчились у центрі Херсона: готуються до наступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові скупчились у центрі Херсона та готуються до наступу українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Зазначається, що у Верхній Рогачик зайшла велика кількість російської техніки. Окупанти оселилися у центрі - в будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках.

Подібна ситуація спостерігається у різних населених пунктах Херсонської області.

"Також окупанти скупчилися і в центрі Херсона - проспектом Ушакова та в районі вулиць Театральної та Пилипа Орлика. Обшукують вибірково перехожих", - написав Братчук.

Так, он зазначає, що окупанти готуються до наступу українських військ.

Окрім цього, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у Facebook зазначає, що російські військові захопили гуртожитки Херсонського державного університету. За його словами, студентів і аспірантів, які там проживали, вигнали на вулицю.

Він зазначає, що окупанти готуються заселити у приміщення російських військових і цивільних.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники США вважають, що Росії не вистачає сил, аби повністю контролювати окуповану територію Херсонської області.

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ХерсонВійна Росії проти України