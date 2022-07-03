Окупанти скупчились у центрі Херсона: готуються до наступу ЗСУ

Зазначається, що у Верхній Рогачик зайшла велика кількість російської техніки. Окупанти оселилися у центрі - в будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках.

Подібна ситуація спостерігається у різних населених пунктах Херсонської області.

"Також окупанти скупчилися і в центрі Херсона - проспектом Ушакова та в районі вулиць Театральної та Пилипа Орлика. Обшукують вибірково перехожих", - написав Братчук.

Так, он зазначає, що окупанти готуються до наступу українських військ.

Окрім цього, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у Facebook зазначає, що російські військові захопили гуртожитки Херсонського державного університету. За його словами, студентів і аспірантів, які там проживали, вигнали на вулицю.

Він зазначає, що окупанти готуються заселити у приміщення російських військових і цивільних.