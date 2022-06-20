Оккупанты создают иллюзию очередей за российскими паспортами в оккупированном Бердянске, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что всех людей, стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦПАУ, чтобы создать очереди перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, которые не соглашаются стоять в очередях, отправляют на общественные работы.

Блокировка украинской мобильной связи

ГУР сообщает, что на временно оккупированных территориях юга Украины в течение недели наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ. Во время их работы на каждой конкретной локации в радиусе от одного километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в Интернете. После перемещения группы с местности доступ к сайтам восстанавливался.

Отмечается, что, скорее всего, главная задача таких групп - это поиск проукраински настроенных людей и членов их семей.