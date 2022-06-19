Россияне обманули коллаборантов, получивших паспорта РФ: что с ними не так

Коллаборанты в Мелитополе получают паспорта Российской Федерации без прописки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь .

В Мелитополе выдача паспортов РФ началась 12 июня, в день России.

Выяснилось, что в таких "документах" отсутствует прописка. Владельцы данных паспортов не смогут доказать свою принадлежность к определенному региону.

Отмечается, что такие паспорта не могут быть признаны ни Украиной, ни Россией, а также не дадут владельцам никаких обещанных Москвой дивидендов.