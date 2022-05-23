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Оккупанты создали 19 "комендатур" на захваченных территориях Украины

Фото: Российские оккупанты в захваченном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил отчиталось о попытках войск РФ установить полицейский режим на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Управления стратегических коммуникаций в Facebook.

Российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли около двух десятков таких образований.

"Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей кафиры создали девятнадцать так называемых комендатур", – говорится в сообщении.

Тем временем под Мелитополем украинские партизаны снова атаковали бронепоезд россиян. Данные о потерях РФ пока не поступали.

К слову, российские оккупанты заблокировали около 400 автомобилей в захваченной Васильевке.

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Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьВС РФ