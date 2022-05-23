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Под Мелитополем украинские партизаны снова атаковали бронепоезд россиян

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Запорожская область, Понедельник 23 мая 2022 17:03
Под Мелитополем украинские партизаны снова атаковали бронепоезд россиян Фото: Александр Старух (в центре) (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Антон Федорцив

О состоянии дел на оккупированных территориях Запорожской области рассказал глава местной военной администрации Александр Старух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ОВА.

Глава Запорожской области поделился подробностями безопасности и гуманитарной ситуации в захваченных районах региона. В частности, неспокойно в окрестностях Мелитополя.

"В очередной раз партизаны повредили бронепоезд оккупационных войск в Мелитопольском районе", – заявил Старух.

На прошлой неделе в Мелитополе раздался взрыв рядом с комендатурой армии РФ. Также россияне устроили перестрелку с предположительно украинскими партизанами, которые тогда пустили под откос бронепоезд оккупантов.

Напомним, что российские оккупанты заставили установить цены в рублях в захваченном Мелитополе.

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