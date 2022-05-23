Под Мелитополем украинские партизаны снова атаковали бронепоезд россиян
О состоянии дел на оккупированных территориях Запорожской области рассказал глава местной военной администрации Александр Старух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ОВА.
Глава Запорожской области поделился подробностями безопасности и гуманитарной ситуации в захваченных районах региона. В частности, неспокойно в окрестностях Мелитополя.
"В очередной раз партизаны повредили бронепоезд оккупационных войск в Мелитопольском районе", – заявил Старух.
На прошлой неделе в Мелитополе раздался взрыв рядом с комендатурой армии РФ. Также россияне устроили перестрелку с предположительно украинскими партизанами, которые тогда пустили под откос бронепоезд оккупантов.
Напомним, что российские оккупанты заставили установить цены в рублях в захваченном Мелитополе.
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