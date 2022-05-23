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Окупанти створили 19 "комендатур" на захоплених територіях України

Фото: Російські окупанти в захопленому Мелітополі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил відзвітувало про спроби військ РФ встановити поліцейський режим на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Управління стратегічних комунікацій у Facebook.

Російські окупанти намагаються керувати захопленими територіями за допомогою "комендатур". У двох областях загарбники відкрили майже два десятки таких утворень.

"Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев'ятнадцять так званих комендатур", – ідеться в повідомленні.

Тим часом під Мелітополем українські партизани вкотре атакували бронепотяг росіян. Дані про втрати РФ наразі не надходили.

До слова, російські окупанти заблокували близько 400 авто в захопленій Василівці.

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Збройні сили УкраїниЗапорожская областьХерсонская областьВС РФ