Оккупанты на Слобожанском направлении дистанционно минируют основные дороги
На Слобожанском направлении армия РФ наносит огневое поражение, а также проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного наступления подразделений украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также противник осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.
Как сообщалось, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Трасса "Лисичанск-Бахмут", по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.
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