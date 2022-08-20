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Окупанти в Севастополі заявили про удар по штабу Чорноморського флоту

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Крим, Субота 20 серпня 2022 08:53
Окупанти в Севастополі заявили про удар по штабу Чорноморського флоту Фото: окупанти в Севастополі заявили про удар по штабу Чорноморського флоту (t.me/crimeainform)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Криму, в Севастополі сьогодні вранці пролунав вибух. Самопроголошена влада заявляє про "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримінформ" та Telegram-канал так званого "губернатора Севастополя" Михайла Развожаєва.

Оновлено 09:34. Окупанти стверджують, що "збили безпілотник".

Трохи пізніше самопроголошений "губернатор Севастополя" заявив, що безпілотник все ж нібито збили, а дим над покрівлею штабу виник через те, що "безпілотник впав та загорівся".

Хоча ж спочатку окупант казав, що збити безпілотник не вдалося.

"Уточнення: безпілотник відпрацював пост повітряної оборони флоту. Збили БПЛА прямо над штабом флоту. Впав на покрівлю і спалахнув. Поразки не вийшло", - написав він.

Оновлено 09:22. У мережі з'явилися кадри безпілотника, який, по словах окупаційної влади, атакував штаб.

"25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає", - написав Развожаєв.

Тим часом місцеві Telegram-канали та окупаційна влада повідомляє, що на місці події біля будівлі штабу Чорноморського флоту працюють екстрені служби, а підходи та під'їзди, як пояснюють "зі зрозумілих причин" перекриті поліцією.

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, вже другий день поспіль в тимчасово окупованому Криму спрацювала система ППО.

Додамо, що останнім часом в окупованому Криму почастішали вибухи. Чого вартий інцидент на авіабазі в Саках, де росіяни втратили щонайменше 9 літаків, та ще вибухи під Джанкоєм, у Керчі та біля Севастополя.

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Севастопіль Вибух
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