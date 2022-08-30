Оккупанты сегодня снова ударили по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов

Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, применив артиллерию. За ночь и утро зафиксировано 20 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он рассказал, что около часа ночи по территории Краснопольской общины оккупанты выпустили 6 снарядов из САУ. К счастью, обошлось б ез жертв и разрушений.