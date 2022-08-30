Оккупанты сегодня снова ударили по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов
Фото: оккупанты сегодня снова ударили по Сумской области (Getty Images)
Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, применив артиллерию. За ночь и утро зафиксировано 20 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Он рассказал, что около часа ночи по территории Краснопольской общины оккупанты выпустили 6 снарядов из САУ. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
Также с восьми утра по Великописаревской общине было зафиксировано 14 прилетов из артиллерии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области из ствольной артиллерии калибра 152 мм российскими военными была обстреляна база эвакуационного отряда Украинского Красного Креста.
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