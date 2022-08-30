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Оккупанты сегодня снова ударили по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов

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Сумы, Вторник 30 августа 2022 10:38
Оккупанты сегодня снова ударили по Сумской области: зафиксировано 20 прилетов Фото: оккупанты сегодня снова ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области, применив артиллерию. За ночь и утро зафиксировано 20 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он рассказал, что около часа ночи по территории Краснопольской общины оккупанты выпустили 6 снарядов из САУ. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Также с восьми утра по Великописаревской общине было зафиксировано 14 прилетов из артиллерии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области из ствольной артиллерии калибра 152 мм российскими военными была обстреляна база эвакуационного отряда Украинского Красного Креста.

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Сумская область Российская Федерация
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