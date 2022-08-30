Окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, застосувавши артилерію. За ніч і ранок зафіксовано 20 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він розповів, що близько першої години ночі по території Краснопільської громади окупанти випустили 6 снарядів з САУ. На щастя, обійшлося бе з жертв і руйнувань.