Окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, застосувавши артилерію. За ніч і ранок зафіксовано 20 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Він розповів, що близько першої години ночі по території Краснопільської громади окупанти випустили 6 снарядів з САУ. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
Також з восьмої ранку по Великописарівській громаді було зафіксовано 14 прильотів з артилерії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Слов'янську Донецької області зі ствольної артилерії калібру 152 мм російськими військовими була обстріляна база евакуаційного загону Українського Червоного Хреста.
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