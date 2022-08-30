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Окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів

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Суми, Вівторок 30 серпня 2022 10:38
Окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів Фото: окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, застосувавши артилерію. За ніч і ранок зафіксовано 20 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Він розповів, що близько першої години ночі по території Краснопільської громади окупанти випустили 6 снарядів з САУ. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Також з восьмої ранку по Великописарівській громаді було зафіксовано 14 прильотів з артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Слов'янську Донецької області зі ствольної артилерії калібру 152 мм російськими військовими була обстріляна база евакуаційного загону Українського Червоного Хреста.

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