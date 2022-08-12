Оккупанты сами не могу ответить, когда проводить псевдореферендум, - мэр Энергодара

По словам Орлова, для организации псевдореферендума оккупантам необходимо провести еще много работы. Однако провести его как следует оккупанты не смогут.

"Хотя мы же понимаем, как проводятся все голосования в Российской Федерации и объявляются потом результаты. У меня нет сомнений, что им удастся, но сделать все как следует - у них объективно нет таких возможностей", - заявил мэр.

Также россиянам будет трудно провести фейковый референдум из-за регулярных обстрелов в Запорожской области. Однако теоретически они могут организовать все в любую дату.

"Личные данные они собирали в течение трех месяцев, раздавали по 10 тысяч рублей пенсионерам, на коммунальных предприятиях. Думаю, были как раз случаи сбора персональных данных под предлогом выдачи этих средств", - заметил Орлов.