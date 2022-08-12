Окупанти самі не можу відповісти, коли проводити псевдореферендум, - мер Енергодара

За словами Орлова, для організації псевдореферендуму окупантам необхідно провести ще багато роботи. Однак провести його як слід окупанти не зможуть.

"Хоча ми ж розуміємо, як проводяться всі голосування в Російській Федерації і оголошуються потім результати. У мене немає сумнівів, що в них вдасться, але зробити все як слід - у них об'єктивно немає таких можливостей", - заявив мер.

Також росіянам буде важко провести фейковий референдум через регулярні обстріли в Запорізькій області. Однак теоретично вони можуть організувати усе в будь-яку дату.

"Особисті дані вони збирали впродовж трьох місяців, роздавали по 10 тисяч рублів пенсіонерам, на комунальних підприємствах. Думаю, були якраз випадки збору персональних даних під приводом видачі цих коштів", - зауважив Орлов.