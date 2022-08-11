ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты из С-300 ночью обстреляли Краматорск: в ОВА показали видео последствий

Новина українською →
Краматорск, Четверг 11 августа 2022 08:00
Оккупанты из С-300 ночью обстреляли Краматорск: в ОВА показали видео последствий Фото: Оккупанты обстреляли Краматорск (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 11 августа из комплекса С-300 нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов", - отметили в областной военной администрации.

Снаряд оккупантов оставил воронку шириной 4 метра и 1,5 метра глубиной.

Местный житель, в дом которого попали захватчики, рассказал, что около 4 часов утра услышал сильный взрыв. После этого он вместе с женой и ребенком спустился в подвал.

"Через 5 минут мы вышли, когда обстрел закончился. Вышли - и дом разрушен. Строились, а теперь без дома. Соответственно соседние улицы также пострадали", - сказал мужчина.

К счастью, в результате атаки российских оккупантов жертв или раненых нет.

Напомним, в Харькове 11 августа прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что всего было четыре прилеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать