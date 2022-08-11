Оккупанты из С-300 ночью обстреляли Краматорск: в ОВА показали видео последствий

Российские оккупанты в ночь на 11 августа из комплекса С-300 нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов", - отметили в областной военной администрации.

Снаряд оккупантов оставил воронку шириной 4 метра и 1,5 метра глубиной.

Местный житель, в дом которого попали захватчики, рассказал, что около 4 часов утра услышал сильный взрыв. После этого он вместе с женой и ребенком спустился в подвал.

"Через 5 минут мы вышли, когда обстрел закончился. Вышли - и дом разрушен. Строились, а теперь без дома. Соответственно соседние улицы также пострадали", - сказал мужчина.

К счастью, в результате атаки российских оккупантов жертв или раненых нет.