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Окупанти з С-300 вночі обстріляли Краматорськ: в ОВА показали відео наслідків

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Краматорськ, Четвер 11 серпня 2022 08:00
Окупанти з С-300 вночі обстріляли Краматорськ: в ОВА показали відео наслідків Фото: Окупанти обстріляли Краматорськ (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч проти 11 серпня з комплексу С-300 завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків", - зазначили в обласній військовій адміністрації.

Снаряд окупантів залишив вирву завширшки 4 метри та 1,5 метри завглибшки.

Місцевий мешканець, у дім якого влучили загарбники, розповів, що близько 4 години ранку почув сильний вибух. Після цього він разом із дружиною та дитиною спустився до підвалу.

"Через 5 хвилин ми вийшли, коли обстріл закінчився. Вийшли - і дім зруйновано. Будувалися, а тепер без дому. Відповідно сусідні вулиці також постраждали", - сказав чоловік.

На щастя, внаслідок атаки російських окупантів жертв чи поранених немає.

Нагадаємо, у Харкові 11 серпня прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги. Мер міста Ігор Терехов розповів, що всього було чотири прильоти.

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