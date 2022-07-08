"Оккупанты руин": Зеленский о результате захвата россиянами Луганской области

"Они (оккупанты - ред.) контролируют почти всю Луганскую область. Там идут бои на окраинах Луганской области. Именно так это происходит", - говорит Зеленский.

Он подчеркнул, если бы наши войска не отступили от Лисичанска и Северодонецка, то там бы мог быть котел.

"Это главные города. Людей там почти нет. Где-то процентов 10% оставалось, и сколько процентов живы - не могу сказать. Мы вывозили всех, кого могли, и кто хотел. Поэтому можно сказать, что большинство, почти всю Луганскую область они контролируют. Они разрушили города, школы, людей, люди побежали. Они сейчас оккупанты руин. Вот такой вот результат", - подытожил президент.

Напомним, как объясняли в Офисе президента, отступление ВСУ от Лисичанска - это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения его.

Добавим, 25 июня стало известно, что российские войска полностью захватили Северодонецк, а уже 4 июля стало известно о захвате Лисичанска.

При этом в Минобороны уверяют, битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации, украинские защитники не перестанут освобождать наши территории, даже если россияне оккупируют всю Луганскую область.

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