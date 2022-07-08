UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Оккупанты руин": Зеленский о результате захвата россиянами Луганской области

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты захватили ключевые города Луганской области. В них после врага ничего не осталось, кроме руин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Они (оккупанты - ред.) контролируют почти всю Луганскую область. Там идут бои на окраинах Луганской области. Именно так это происходит", - говорит Зеленский.

Он подчеркнул, если бы наши войска не отступили от Лисичанска и Северодонецка, то там бы мог быть котел.

"Это главные города. Людей там почти нет. Где-то процентов 10% оставалось, и сколько процентов живы - не могу сказать. Мы вывозили всех, кого могли, и кто хотел. Поэтому можно сказать, что большинство, почти всю Луганскую область они контролируют. Они разрушили города, школы, людей, люди побежали. Они сейчас оккупанты руин. Вот такой вот результат", - подытожил президент.

Напомним, как объясняли в Офисе президента, отступление ВСУ от Лисичанска - это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения его.

Добавим, 25 июня стало известно, что российские войска полностью захватили Северодонецк, а уже 4 июля стало известно о захвате Лисичанска.

При этом в Минобороны уверяют, битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации, украинские защитники не перестанут освобождать наши территории, даже если россияне оккупируют всю Луганскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЛуганскДонбассВойна России против Украины