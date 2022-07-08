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"Окупанти руїн": Зеленський про результат захоплення росіянами Луганської області

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти захопили ключові міста Луганської області. В них після ворога нічого не залишилося, окрім руїн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Вони (окупанти - ред.) контролюють майже всю Луганську область. Там ідуть бої на околицях Луганської області. Саме так це відбувається", - каже Зеленський.

Він підкреслив, якби наші війська не відступили від Лисичанська та Сєвєродонецька, то там би міг бути котел.

"Це головні міста. Людей там майже немає. Десь відсотків 10% залишалось, і скільки відсотків живі - не можу сказати. Ми вивозили всіх, кого могли, і хто хотів. Тому можна сказати, що більшість, майже всю Луганську область вони контролюють. Вони зруйнували міста, школи, людей, люди побігли. Вони зараз окупанти руїн. Отакий от результат", - підсумував президент.

Нагадаємо, як пояснювали в Офісі президента, відступ ЗСУ від Лисичанська - це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення його.

Додамо, 25 червня стало відомо, що російські війська повністю захопили Сєвєродонецьк, а вже 4 липня стало відомо про захоплення Лисичанська.

При цьому в Міноборони запевняють, битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації, українські захисники не перестануть звільняти наші території, навіть якщо росіяни окупують всю Луганську область.

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Володимир ЗеленськийЛуганськДонбасВійна Росії проти України