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Отход ВСУ из Лисичанска - это вопрос правильного возвращения Донбасса, а не его потери, - Подоляк

Новина українською →
Киев, Среда 06 июля 2022 09:55
Отход ВСУ из Лисичанска - это вопрос правильного возвращения Донбасса, а не его потери, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Отступление Вооруженных сил Украины от Лисичанска - это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения его.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild.

По его словам, сейчас оккупанты имеет превосходство в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли. При этом Подоляк подчеркнул, что 90% потерь составляют потери от артиллерийских ударов.

Советник главы ОП отметил, что качество управления войсками и планирования операций у украинцев намного выше, чем у россиян, а имея "относительный паритет" в вооружениях, ВСУ смогут выбить врага.

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Проблема России, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", - заявил Подоляк.

Напомним, 3 июля украинские военные отошли из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Оккупанты сосредотачивают свои силы на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск, а также пытаются захватить Белогоровку.

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