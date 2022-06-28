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Оккупанты "реконструируют" фонтан в Мариуполе. Отправят в Донецк

Фото: фонтан в сквере у Драматического театра в Мариуполе до оккупации (mistomariupol.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Мариупольцам, живущим в разрушенном городе, центральный фонтан уже без надобности. Так, по всей видимости, считают оккупанты, которые разбирают его, чтобы отправить в оккупированный Донецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Прямо сейчас оккупанты воруют остатки главного фонтана в Мариуполе в сквере у Драматического театра", - рассказал он.

По его словам, оккупанты мародерство называют "реконструкцией".

"Однако сама установка, (которая уже демонтирована), и непосредственно форсунки (сопла) фонтана, которые демонтируют сейчас, отправятся в Донецк", - добавил Андрющенко.

Как сообщалось, в порту Мариуполя оккупанты хотят разместить основное хранилище топлива, превратив город в полигон для военных нужд.

Напомним, Мариуполь, который находится под контролем российских боевиков, зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.

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Мариуполь