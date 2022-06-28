Окупанти "реконструюють" фонтан у Маріуполі. Відправлять до Донецька

Маріупольцям, які мешкають у зруйнованому місті, центральний фонтан уже без потреби. Так, очевидно, вважають окупанти, які розбирають його, щоб відправити до окупованого Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Однак сама установка, (що вже демонтована), та безпосередньо форсунки (сопла) фонтана, що демонтують зараз відправляться в Донецьк", - додав Андрющенко.

За його словами, окупанти мародерство називають "реконструкцією".

"Маріуполь. Прямо зараз окупанти крадуть залишки головного фонтана в Маріуполі в сквері біля Драматичного театру", - розповів він.

Як повідомлялося, в порту Маріуполя окупанти хочуть розмістити основне сховище палива, перетворивши місто на полігон для військових потреб.

Нагадаємо, Маріуполь, який перебуває під контролем російських бойовиків, взимку може залишитися без опалення. Окупанти заявили, що обладнають на вулиці намети для обігріву.

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