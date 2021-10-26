Оккупанты разворачивают лагеря на Донбассе для вербовки студентов на "сборы", - ГУР

"С 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, которых будет призвано в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы", - говорится в сообщении.

По информации разведки, оккупанты планируют принудительно привлечь на шестимесячные сборы лиц, которые ранее не призывались, в том числе студентов высших учебных заведений.

Так, за уклонение от так называемого "призыва" оккупанты угрожают лишением свободы на срок до шести лет.