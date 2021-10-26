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Оккупанты разворачивают лагеря на Донбассе для вербовки студентов на "сборы", - ГУР

Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боевые возможности. В частности, боевики разворачивают лагеря для размещения призывников на так называемых зимних "военных сборах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"С 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, которых будет призвано в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы", - говорится в сообщении.

По информации разведки, оккупанты планируют принудительно привлечь на шестимесячные сборы лиц, которые ранее не призывались, в том числе студентов высших учебных заведений.

Так, за уклонение от так называемого "призыва" оккупанты угрожают лишением свободы на срок до шести лет.

Напомним, что сегодня, 26 октября российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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