Стреляли из запрещенного оружия. Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе
На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, возле Гранитного российские наемники дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Также в районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщили в штабе, в течение текущих суток потерь среди украинских военнослужащих, вследствие вражеских обстрелов, не было зафиксировано.
Отмечено, что наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.
Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве, другой боец - ранен в результате обстрелов.