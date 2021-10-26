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Окупанти розгортають табори на Донбасі для вербування студентів на "збори", - ГУР

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують нарощувати бойові можливості. Зокрема, бойовики розгортають табори для розміщення призовників на так званих зимових "військових зборах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"З 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, окупанти планують примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів.

Так, за ухилення від так званого "призову" окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

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