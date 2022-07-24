Хотят обвинить ВСУ. Оккупанты готовят новую провокацию по Мариуполю
Российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия - попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них - женщины и дети", - говорится в сообщении.
Сейчас, как рассказали в ГУР, оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения.
"Все разрушения произошли, вроде бы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", - говорят в разведке.
Для справки
Бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из которых – женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов.
По разным оценкам при ударе там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам.
Нагадаємо, в березні російські військові скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей.
Після чого Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила, що під завалами загинуло близько 300 людей.
Натомість за даними Associated Press News, які провели власне розслідування, повідомлялося що жертвами внаслідок бомбардування драмтеатру стали близько 600 людей.
При цьому самі російські окупанти продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі. Тому зменшили кількість загиблих під завалами драмтеатру у 25 разів.
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