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Оккупанты разместили до 800 раненых солдат РФ в сумасшедшем доме Ростовской области, - Генштаб

Фото: Российские оккупанты в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о потерях российской армии в живой силе в развязанной РФ войне. Раненых уже лечат на базе психбольниц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в личном составе и технике продолжают расти. Нехватку койкомест в больницах для раненых решили восполнить специализированными заведениями.

"По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование Вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – говорится в сообщении.

Тем временем оккупанты под Харьковом стремятся уехать домой из-за потерь. По словам военнослужащего РФ, из подразделения на 800 солдат в живых остались ориентировочно 50 захватчиков.

Напомним, что Украина вернула четыре десятка пленных в рамках нового обмена с РФ.

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Российская ФедерацияРостовская областьВС РФГенштаб ВСУВойна России против Украины