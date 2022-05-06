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Окупанти розмістили до 800 поранених солдат РФ у божевільні Ростовської області, - Генштаб

Фото: Російські окупанти в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо втрат російської армії в живій силі у розв'язаній РФ війні. Поранених уже лікують на базі психлікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Втрати ворога в особовому складі та техніці продовжують зростати. Нестачу ліжкомісць у лікарнях для поранених вирішили заповнити спеціалізованими закладами.

"За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування Збройним силам Російської Федерації, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника", – йдеться в повідомленні.

Тим часом окупанти під Харковом прагнуть поїхати додому через втрати. За словами військовослужбовця РФ, з підрозділу на 800 солдат живими лишилися орієнтовно 50 загарбників.

Нагадаємо, що Україна повернула чотири десятки полонених у рамках нового обміну з РФ.

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