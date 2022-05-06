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Украина провела очередной обмен пленными: спасли 41 человека

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Киев, Пятница 06 мая 2022 17:55
Украина провела очередной обмен пленными: спасли 41 человека Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 мая Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Спасли 41 человека, из которых 28 - военные и 13 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских. Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма православной Церкви Украины", - написала она.

Напомним, что предыдущий обмен пленными состоялся 30 апреля, когда украинской стороне удалось освободить 14 человек - 7 военнослужащих и 7 гражданских.

Отметим, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины стороны провели 9 обменов пленными. Удалось освободить 324 человека.

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Ирина Верещук Обмен пленными
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