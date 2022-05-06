"Осталось 50 из 800". Оккупанты под Харьковом хотят домой из-за значительных потерь, - разведка

Военные армии оккупанта начинают понимать в какой тупик загнало их руководство Кремля. Следовательно, единственное желание многих из них - покинуть место боевых действий как можно быстрее и любым способом.

В очередном перехвате телефонного разговора, военнослужащий РФ, который сейчас находится на временно оккупированной территории Харьковской области, объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе соцсетей, на самом деле 200-е (убиты). И говорит, что будет выбираться из войны, безразлично как.

Женщина предупреждает, что в случае написания отказа, его сразу отдадут под трибунал. Впрочем, мужчину это не пугает, потому что есть вещи гораздо хуже.

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей загубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят. Нас уже нет почти. Возможно 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход - или 200-й или 300-й", - объясняет военный РФ.