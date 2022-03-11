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Оккупанты обстреляли людей, ожидавших эвакуации из Бучи

Новина українською →
Буча, Пятница 11 марта 2022 17:21
Оккупанты обстреляли людей, ожидавших эвакуации из Бучи Фото: Эвакуация из города Ирпень (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Светлана Мащенко

Из города Буча продолжается эвакуация мирного населения, однако оккупанты прибегают к обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

Известно, что 11 марта военнослужащие РФ открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, которые ожидали эвакуации в городе Буча. В результате ранен один человек.

Оккупант продолжает атаковать Киевскую область

Кроме того в результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, осколочные ранения получил местный житель.

В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

Также ночью 11 марта вооруженные силы РФ совершили обстрел крылатыми ракетами пгт Барышевка Броварского района. В результате ранения получили 6 человек, в том числе журналист. Повреждены жилые здания и частично разрушены объекты инфраструктуры.

Органы прокуратуры Киевской области сейчас начали уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, что из Бучи Киевской области 10 марта удалось эвакуировать более 2 тысяч человек, а также дом престарелых.

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