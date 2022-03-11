Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти (фото)

Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Стратегічного командування ЗСУ.

На них видно, що російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об'єктах.

Знімки зроблені в селі Богданівка Броварського району Київської області та у місті Тростянець Сумської області

"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж!" - йдеться в підписі до супутникових знімків.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли людей, які очікували на евакуацію з Бучі.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!