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Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти (фото)

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П'ятниця 11 березня 2022 19:27
Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти (фото) Колаж РБК-Україна: Російські військові ставлять "Гради" в житлових кварталах
Автор: Світлана Мащенко

Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Стратегічного командування ЗСУ.

"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж!" - йдеться в підписі до супутникових знімків.

Знімки зроблені в селі Богданівка Броварського району Київської області та у місті Тростянець Сумської області

На них видно, що російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об'єктах.

Окупанти розміщують &quot;Гради&quot; в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти (фото)Окупанти розміщують &quot;Гради&quot; в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти (фото)

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли людей, які очікували на евакуацію з Бучі.

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