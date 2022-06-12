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Оккупанты разбомбили детский лагерь в Харьковской области

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Харьковская область, Воскресенье 12 июня 2022 20:34
Оккупанты разбомбили детский лагерь в Харьковской области Фото: российские военные (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Украина

Российские войска обстреляли оздоровительный детский лагерь в Чугуевском районе Харьковской области в ночь с 11 на 12 июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Из-за обстрела были повреждены три корпуса лагеря.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, Вооруженные силы продолжают вести ожесточенные бои в Северодонецке. Защитники отбили очередной штурм на Славянск.

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