Оккупанты разбомбили детский лагерь в Харьковской области
Фото: российские военные (facebook com mod mil rus)
Российские войска обстреляли оздоровительный детский лагерь в Чугуевском районе Харьковской области в ночь с 11 на 12 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Из-за обстрела были повреждены три корпуса лагеря.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).
Напомним, Вооруженные силы продолжают вести ожесточенные бои в Северодонецке. Защитники отбили очередной штурм на Славянск.