Окупанти розбомбили дитячий табір в Харківській області
Фото: російські військові (facebook com mod mil rus)
Російські війська обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі Харківської області у ніч з 11 на 12 червня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Через обстріл було пошкоджено три корпуси табору.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, Збройні сили продовжують вести запеклі бої у Сєвєродонецьку. Захисники відбили черговий штурм на Слов'янськ.