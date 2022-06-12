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Окупанти розбомбили дитячий табір в Харківській області

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Харківська область, Неділя 12 червня 2022 20:34
Окупанти розбомбили дитячий табір в Харківській області Фото: російські військові (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Україна

Російські війська обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі Харківської області у ніч з 11 на 12 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Через обстріл було пошкоджено три корпуси табору.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, Збройні сили продовжують вести запеклі бої у Сєвєродонецьку. Захисники відбили черговий штурм на Слов'янськ.

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