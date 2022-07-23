Оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и готовят наступление на Бахмут, - сводка Генштаба

на Волынском, Полесском и Северском направлениях оккупанты обстреляли село Стариково Сумской области, а также проводят разведку БПлА в Черниговской и Сумской областях;
на Слобожанском направлении российские военные пытаются сдерживать продвижение наших бойцов;
на Харьковском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалеевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка. Также нанесли авиаудар рядом с Верхним Салтовим;
на Славянском направлении российские военные обстреляли из артиллерии районы Дубравного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки. Разведка пыталась найти уязвимые места в обороне наших бойцов, однако наши военные уничтожили врага;
на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС;
на Краматорском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закитное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить свое положение в районе Верхнекаменского. Наши бойцы нанесли врагу значительные потери;
на Бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут. Обстреляли наши войска в районах Травневого, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов, а такоже нанесли удар авиацией по Покровскому и Новолуганскому. Разведка врага была уничтожена на направлениях Соледара и Покровского;
на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорья и многих других, а также нанесли авиаудар вблизи Красногоровки и Каменки;
на Южнобугском направлении российские военные пытаются не допустить продвижения наших бойцов. Проводят разведку БПлА и продолжают обстрелы вдоль линии соприкосновения.
Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 240 оккупантов.