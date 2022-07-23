Оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и готовят наступление на Бахмут, - сводка Генштаба

Российские военные пытаются захватить Углегорскую ТЭС. Также готовят условия для наступления на Бахмут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 240 оккупантов.

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