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Окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС й готують наступ на Бахмут, - зведення Генштабу

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагаються захопити Вуглегірську ТЕС. Також готують умови для наступу на Бахмут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Головні події сьогоднішнього дня на фронті:

  • на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках окупанти обстріляли село Старикове Сумської області, а також проводять розвідку БПлА в Чернігівській та Сумській областях;
  • на Слобожанському напрямку російські військові намагаються стримувати просування наших бійців;
  • на Харківському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка. Також завдали авіаудару поруч з Верхнім Салтовим;
  • на Слов’янському напрямку російські військові обстріляли з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки. Розвідка намагалася знайти вразливі місця в обороні наших бійців, однак наші військові знищили ворога;
  • на Донецькому напрямку окупанти намагаються захопити Вуглегірську ТЕС;
  • на Краматорському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити своє положення в районі Верхньокам’янського. Наші бійці завдали ворогу значних втрат;
  • на Бахмутському напрямку окупанти намагаються створити умови для наступу на Бахмут. Обстріляли наші війська в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів та завдали удару авіацією по Покровському та Новолуганському. Розвідка ворога була знищена на напрямках Соледара та Покровського;
  • на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших, а також завдали авіаудару поблизу Красногорівки та Кам’янки;
  • на Південнобузькому напрямку російські військові намагаються не допустити просування наших бійців. Проводять розвідку БПлА й продовжують обстріли вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 240 окупантів.

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