Оккупанты пытаются вести штурмовые действия под Харьковом и Славянском, - Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются вести штурмовые действия на Славянском и Харьковском направлениях. Под Краматорском враг пытается подавить связь украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси не зафиксировано.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия враг содержит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно минировали автомобильные пути.

На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

Напомним, в районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за вражеским штурмом врага.

Российские войска предприняли неудачную попытку наступления на Славянском направлении. Наступали в районе Долгенького - Мазановки, но получили отпор и с потерями отошли.

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