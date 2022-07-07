Окупанти намагаються вести штурмові дії під Харковом і Слов'янськом, - Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються вести штурмові дії на Слов'янському та Харківському напрямках. Під Краматорськом ворог намагається придушити зв'язок українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках змін у стані та діяльності підрозділів Збройних сил Білорусі не зафіксовано.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснював артилерійські обстріли і завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.

На харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів, на окремих ділянках зіткнення намагається вести штурмові дії. Надавав вогняний вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб і Гусарівка. Недалеко від Шестакова окупанти Дистанційно мінували автомобільні шляхи.

На Слов'янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

Противник намагається подолати опір наших військ і встановити повний контроль над Луганською областю.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління і зв'язку сил оборони, ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії райони Івано-Дар'ївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік від спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог чинить систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів сил оборони з метою сковування їх дій.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони України. Вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котлярове та Благодатне.

Нагадаємо, в районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника і успішно відбили послідував за ворожим штурмом ворога.

Російські війська зробили невдалу спробу наступу на Слов'янському напрямку. Наступали в районі Довгенького-Мазанівки, але отримали відсіч і з втратами відійшли.

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