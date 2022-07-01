Российские дезертиры бегут в Крым из Херсонской области, - разведка

Российские военные пытаются избежать боевых действий. Для этого пробуют сдезертировать в Крым через Арабатскую стрелку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.
Как отмечает разведка, в оккупированной Калиновке Херсонской области находится группа дезертиров в возрасте до 30 лет. Они одеты в военную форму, без знаков различия и головных уборов.
"Просят еду и воду у местного населения Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом, передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются", - пишет пресс-служба.
Пресс-служба разведки добавляет, что в Херсонской области регулярно фиксируют случаи дезертирства. Главная причина бегства оккупантов - большие потери среди их состава.
"Чаще всего беглецы пытаются добраться в Крым через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо" отработанным", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки, в России из-за санкций возник дефицит деталей для самолетов.
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