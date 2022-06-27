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Российские предприятия ищут аналоги сотен деталей для самолетов, - разведка

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Москва, Понедельник 27 июня 2022 17:51
Российские предприятия ищут аналоги сотен деталей для самолетов, - разведка Фото: в России дефицит комплектующих для самолетов (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

В России из-за санкций возник дефицит деталей для самолетов. Оборонные комплексы пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведка получила материалы служебной переписки между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения и руководством заводов оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что для ремонта и обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту" не хватает импортных запчастей. Руководство предлагает отработать возможность импортозамещения, однако список нужных деталей состоит из сотен позиций.

Среди комплектующих, которые теперь перестали поставляться в Россию, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные и навигационные системы.

Напомним, что США и другие страны G7 согласовали новые санкции против России, в том числе и против оборонного сектора.

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